مستشفيات القاهرة تستعد لاستقبال عيد الفطر.. طوارئ وخطوط ساخنة

أكدت محافظة القاهرة على رفع درجة الاستعداد داخل مديرية الصحة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال اتباع عدة إجراءات وخطوات لضمان سلامة المواطنين، والتعامل مع أي طارئ.

وأشار تقرير لمحافظة القاهرة أنه من ضمن استعدادات مديرية الصحة لاستقبال عيد الفطر ما يلي:

أرقام تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين

- تلقى شكاوى المواطنين بشأن الحالات الطارئة من خلال غرفة طوارئ العلاجي: 01101135652- 01101135659 -0223910573

- غرفة طوارئ العلاجي بالوزارة 137

- غرفة طوارئ الوقائي بالمديرية 0223918968

- معهد السموم بجامعة القاهرة 02236431299- 0223640402

- معهد السموم جامعة عين شمس 0226840902 - 0224823314

- زيادة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم

- توفير النسبة المقررة من الأسرة لتأمين الحالات الحرجة بالمستشفيات بنسبة 25%

- توافر الأطقم الطبية ورفع درجة الاستعداد

- التكليف بالمرور المستمر من مديري المناطق الطبية ومديري إدارة الطب العلاجي بالمناطق الطبية على جميع المستشفيات التابعة.

مستشفيات الصحة بالقاهرة

مستشفيات قطاع الطب العلاجي التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة كالتالي:

-مستشفى المنيره العام .. حالات حوادث وجراحات عاجلة وحالات رعاية الأطفال المبتسرين والحروق ورعاية مركزة .

-مستشفى شبرا العام تشمل حالات الحوادث والجراجات العاجلة ورعاية الأطفال والحروق ورعاية مركزة

- مستشفى منشية البكرى العام تشمل حالات الجراحة والنسا والمبتسرين ورعاية الأطفال ورعاية مركزة

- مستشفى عين شمس العام وتشمل حالات الحوادث والجراحة والعظام والمبتسرين

- مستشفى القاهرة الجديدة المركزى تشمل حوادث وجراحة وعظام ومبتسرين

- مستشفى الشروق المركزى تضم حوادث وجراحة ورعاية مركزة

- مستشفى حلوان العام ..حالات الحوادث والجراحة ورعاية مركزة

- مستشفى الخازندارة العام

- مستشفى روض الفرج العام

- مستشفى دار السلام العام

- مستشفى أحمد ماهر التعليمى

- مستشفى المطرية التعليمى

- مستشفى الساحل التعليمى

- معهد ناصر

- مستشفى البنك الأهلى

- مستشفى الهلال

- مستشفى الزيتون التخصصى

- مستشفى الشيخ زايد آل نهيان

- مستشفى هليوبليس

- مستشفى مبرة مصر القديمة

- مستشفى مبرة المعادى

- مستشفى المقطم للتأمين الصحى

- مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى