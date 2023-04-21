تنشيط بطاقة التموين عن طريق الإنترنت.. خطوة إلزامية لصرف السلع

خطوات تنشيط بطاقة التموين عن طريق النت خاصة مع صدور بطاقات «بدل الفاقد والتالف»، تعد من أهم الخطوات اللازمة لصرف الخبز أو صرف السلع بسبب عدم تمكن ماكينة الصرف من قراءة بياناتها لمعرفة الحصة المقررة لها وعدد الأفراد المدرجين عليها.

تنشيط بطاقة التموين عن طريق النت

وتتيح وزارة التموين من بين الخدمات التموينية الالكترونية تنشيط بطاقة التموين عن طريق النت عبر بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

1– فتح بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات التموينية المتاحة على البوابة.

3 - الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

4- تدوين بيانات البطاقة التموينية.

5- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6- الضغط على بند موافق.

7- الضغط على خيار التالي.

8- ثم إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.