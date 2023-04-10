كيفية تنشيط بطاقة التموين من الرقم الساخن 9136 بخطوة واحدة فقط

كيفية تنشيط بطاقة التموين، من أبرز ما يلجأ له أصحاب البطاقات التموينية خاصة الصادرة حديثا أو الصادرة كبدل تالف أو فاقد لبطاقاتهم القديمة، فلا يتمكن صاحب البطاقة من صرف الخبز أو السلع التموينية إلا بعد إتمام عملية تنشيط البطاقة من الرقم 9136.

كيفية تنشيط بطاقة التموين من الرقم 9136

وكيفية تنشيط بطاقة التموين من الرقم 9136، حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، من بين الخدمات التموينية التي توفرها الوزارة لحاملي البطاقات من خلال إرسال رسالة على رقم الخط الساخن 9136 مدونا بها رقم 1، ويتبعها إرسال الرقم السري للبطاقة، فيما تشترط وزارة التموين أن يتم إرسال الأرقام باللغة الإنجليزية لإتمام نجاح الرسالة وتنفي خطوات التفعيل والتنشيط.

منصة مصر الرقمية للتموين

ومن بين الخدمات التموينية التي تتيحها وزارة التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية للتموين، يأتي خدمة تفعيل وتنشيط بطاقة التموين، من خلال الخطوات التالية:

1– الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- اختيار خدمة التموين من بين 6 خدمات تموينية متاحة على البوابة.

3 - الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

4- تدوين بيانات البطاقة التموينية.

5- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6- الضغط على بند موافق.

7- الضغط على خيار التالي.

8- يتمّ بعد ذلك إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.