جابر القرموطى لـ«أنا والقناع»: «برنامج مانشيت بالنسبة ليا حياة»

قال الإعلامي جابر القرموطي إنه مدين في مجال الإعلام لألبرت شفيق، متابعًا: «تعب أوي لحد ما بقينا حاجة، رغم الاختلاف، وكان بيزعل أوي من الحاجات اللي بعملها، بس أنا شايف الموضوع قيادة، الحاجات دي مطلعتش ضدي».

كلمة مانشيت بتهزني

وأضاف جابر القرموطي خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن برنامج «مانشيت» الذي يقدمه أصبح واقعًا ومرتبطًا به، متابعا: «مانشيت بالنسبة لي هو الحياة وفيه جذور جوايا.. كلمة مانشيت نفسها بتهزني».

رسالة لمن قطع عيشي

ووجه رسالة للشخص الذي تسبب في قطع رزقه في الماضي، قائلا: «أنا شاكر جدا للي عمله، وللأسلوب اللي حصل، لأنه عرفني بناس مختلفة، وعرفني شكل تاني مختلف من الحياة، ووضعني في منتصف طريق كان لازم أقف عنده، هو تسبب في قطع العيش لكن أنا ممتن له أنه عمل كدة دلوقتي».