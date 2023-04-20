مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29.. إيجاد الجدة سوسو

كشفت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29 عن قيام الضابط حسام «أحمد عبد الوهاب» بالقبض على الحسيني «أوتاكا» وسمير المسيطر «محمد محمود» وتحرير الدكتورة سميحة «يسرا» وأولادها سامح وسماح «مايان السيد» وآدم الشرقاوي وأكرم «محمد ثروت» وفوقية «شيماء سيف».

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29 بطولة يسرا

وقام بويكا في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29 بتحرير الجميع، ومن بعدها قررت سميحة العودة مرة أخرى إلى كندا بعد أن تعرضت للإهانة والضرب.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29 إخراج عمرو صلاح

قام الضابط حسام دور أحمد عبد الوهاب في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29 بالذهاب لأسرة سميحة وأخبرهم نجاحه في الوصول للجدة سوسو وهي شخصية الفنانة ميمي جمال التي تظهر كضيفة شرف.