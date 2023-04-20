موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في البنوك.. إليك التفاصيل

كشف البنك المركزي المصري الفترة الماضية عن إجازات البنوك بين عيد شم النسيم وعيد القيامة وحاليا عيد الفطر المبارك، ويتساءل البعض عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في البنوك المصرية لمعرفة متى يمكن الذهاب إليها، وهو ما نرصده في السطور التالية.

بدأت إجازة عيد الفطر اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، قبل الإعلان عن موعد عيد الفطر أغدا الجمعة أم السبت من قبل دار الإفتاء المصرية، وموعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في البنوك المصرية يكون يوم 25 أبريل 2023، الموافق الثلاثاء المقبل.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في البنوك

وتنتهي إجازة عيد الفطر 2023 في البنوك المصرية، يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، والعودة للعمل بداية من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، لذا يمكن العملاء أداء ما يرغبون فيه الأربعاء والخميس، قبل الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

إجازات شهر أبريل 2023

ويذكر أن شهر إبريل الجاري، شهد الكثير من الإجازات، التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، بداية من العطلات بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم يوم 16 و17 أبريل 2023، وعيد الفطر المبارك بداية من يوم 20 أبريل وحتى 25 أبريل، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت