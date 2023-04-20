موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 للقطاعين الحكومي والخاص

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023، والتي تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري، وعلى أساسها بدأت مختلف الوزارات تعلن الاستعدادات النهائية لاستقبال العيد سواء التموين أو المالية أو وزارة النقل.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي

تنتهي إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل الجاري، وهي إجازة مدفوعة الأجر، للعاملين في وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام والوزارات.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص، موضحة أن الإجازة تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 أبريل، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023.

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص تنتهي يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

انتهاء إجازة عيد الفطر 2023

وبالتزامن مع تحديد إجازة عيد الفطر 2023، كشف الدكتور محمد أحمد إبراهيم، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة بني سويف، لـ«الوطن»، علاقة شراء الأسر ملابس جديدة في عيد الفطر، موضحاً أنها لم تكن هذه العادة وليدة الصدفة بل لها جذور تاريخية ترجع إلى أقدم العصور، حيث رسّخ الإسلام تفضيل ارتداء الملابس الجديدة، وأفضل الثياب في الأعياد، استناداً إلى كونها سنة عن الرسول.

وأضاف الدكتور محمد أحمد إبراهيم، أن شراء الملابس الجديدة في عيد الفطر ارتبط بالصغار قبل الكبار، بل فضل دائما الوالدين شراء الملابس أولاً لأبنائهم، لإدخال السرور والبهجة عليهم في العيد.