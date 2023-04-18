موعد صلاة العيد في الجيزة 2023.. قبل القاهرة بدقيقة

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة المقبل وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، وبعد أن استقرت البحوث الفلكية على موعد عيد الفطر المبارك، يريد الكثيرون معرفة موعد صلاة العيد في الجيزة 2023.

موعد صلاة العيد في الجيزة 2023

وطبقا البحوث الفلكية، يكون موعد صلاة العيد في الجيزة 2023 في تمام الساعة 5:46 صباحا أي قبل دقيقة واحدة من محافظة القاهرة الذي يكون موعد صلاة عيد الفطر بها في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد صلاة العيد في الجيزة 2023، ومواعيد صلاة العيد في كل محافظة من محافظات الجمهورية علي حدة، إذ يتغير موعد صلاة العيد من مكان لآخر وفقًا للحسابات الجغرافية والفلكية.

موعد صلاة العيد في المحافظات المصرية 2023

ووفقا للحسابات الفلكية تعد مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء أول مدينة تقام فيها صلاة العيد 2023، وذلك في تمام الساعة 5:33، أي قبل صلاة العيد في محافظة القاهرة بـ 14 دقيقة، وآخر موعد لصلاة العيد في مصر يكون بمدينة السلوم، إذ تقام في تمام الساعة 6:10 أي بعد القاهرة بـ 13 دقيقة.

ساحات مخصصة لصلاة العيد في الجيزة 2023

ويترقب جموع المصريين بمحافظة الجيزة معرفة موعد صلاة العيد في الجيزة 2023، لإقامة صلاة العيد والاحتفال في الساحات المخصصة لذلك مع الأهل والأصدقاء والأحباء، إذ إن صلاة العيد تكون بعد شروق الشمس بدقائق، وتبدأ بعدها الطقوس الخاصة بكل شخص في الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في الجيزة 2023

وحددت وزارة الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة والجيزة، بعد حصر المديريات للساحات والميادين الكبرى والمساجد، بالإضافة إلى النوادي ومراكز الشباب، لتكون أماكن ساحات صلاة عيد الفطر2023 في الجيزة كالتالي:

- مصطفى محمود بالمهندسين

- أسد بن الفرات بالدقي

- خالد بن الوليد بالكيت كات

- شارع السكري في بين السرايات

- عمر بن الخطاب بإمبابة

- البدر بشارع البوهي

- مسجد التقوى بشارع المشابك

- التيسير والتوحيد بالتعاون

- أبو العباس بطريق كفر طهرمس

- الصالحين بشارع أبو الهول

- أبو بكر الصديق بزنين

- الرحمن بشارع سباق خليل

- مسجد الاستقامة بميدان الجيزة

- مسجد النور بطريق الكونيسة

- مسجد الحرمين وعكاشة بالطالبية

- مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة

- مسجد عباد الرحمن بشارع فضل السيسي

- مسجد ذي النون وأسرة السلام وأبو هريرة وقباء بالمنيب

- ساحات شوارع العدل وترسا والمدبح بالمنيب

- وميدان الحصري والنور والأبرار بالحي السادس