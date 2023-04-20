أهالي قرية صفط النور ببني سويف يختمون «رمضان» بتنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي

نظم أهالي قرية «صفط النور» التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس، حفل الإفطار الجماعي السنوي لأبناء القرية وضيوفها من القرى المجاورة، وشارك في حفل الإفطار المئات من أبناء القرية، وحرص الشباب والأطفال على المشاركة في إعداد طعام الإفطار الجماعي.

ولقرية «صفط النور» عادات وتقاليد يحافظ عليها الأهالي لخلق حالة من المحبة والتسامح والسلام الاجتماعي الذي يميز علاقة أهل هذه القرية ببعضهم البعض لما بينهم من علاقات قرابة ونسب ومصاهرة وجيرة.

تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

كما حرص أهالي القرية على أداء صلاة المغرب فى جماعة وتناول الإفطار الجماعي وبعد ذلك تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذا الشهر الكريم وخاصة طلاب الجامعات الذين حضروا للمشاركة فى حفل الإفطار الجماعي بالقرية وسط حالة من السعادة والبهجة على الجميع وخاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

مائدة واحدة لأهالي قرية صفط النور في بني سويف

وجرَت العادة فى القرية التي تقع جنوب محافظة بني سويف، المكونة من 600 منزلًا، على تناول كل أسرة الإفطار داخل منزلها، لكن هذا العام قرر الأهالي إعداد مائدة كبيرة فى أكبر شوارع القرية ليجتمع الأطفال والسيدات والشيوخ والرجال على أكبر مائدة فى تاريخ القرية، حيث قاموا بذبح عجل كبير وإعداد مطبخ داخل منزل لطهى الطعام من الفاصوليا والأرز واللحم وإعداد المشروبات المثلجة، وقام شباب القرية بإعداد المائدة، التى ضمت 60 كنبة ومنضدة.

جميع أهالي القرية يشاركون في إعداد الإفطار

وقال رضا أبو الشيخ، من أهالي القرية في تصريحات خاصة «الوطن» إن أهالي القرية قرروا تغيير عاداتهم فى الاحتفال بالشهر الكريم، فبدلًا من إفطار بعضنا فى المنازل، قررنا أن نجمع مبالغ مالية وأن نختار يومًا فى شهر رمضان نفطر فيه في شوارع القرية، ونُقيم مأدبة إفطار جماعية يجلس فيها كل منازل أهل القرية مع بعضهم، وساعدنا شباب القرية فى فرش مأدبة الإفطار الرمضانية فى الشارع، وقام أحد الطباخين بالقرية بطهي الطعام، بعد ذبح العجل، وتم إعداد الأطباق بمساعدة سيدات القرية.

مدير مدرسة: الإفطار في مائدة واحدة يمنع الشقاق والخلاف

وأشار إبراهيم محمود، مدير مدرسة بالقرية، إلى أن الإفطار هدفه منع الشقاق والخصومة بين سكان القرية، بينما قال العمدة سنوسي عبدالقادر، عمدة القرية: «عقب تناولنا الإفطار، نتبادل أطراف الحديث ونحتسى الشاي، ونصلى، ثم نعود إلى منازلنا، والشباب والأطفال والسيدات حرصوا على المشاركة فى إعداد طعام الإفطار الجماعي، حيث تم نذبح عجل ابتهاجًا بهذه المناسبة، خاصةً أن القرية تتميز بعاداتها وتقاليدها التى يحافظ عليها الأهالي لخلق حالة من المحبة والتسامح والسلام الاجتماعي، التى تميز علاقة أهل هذه القرية ببعضهم البعض لما بينهم من علاقات قرابة ونسب ومصاهرة وجيرة».