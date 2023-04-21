الشيخ خالد شعبان عبر قناة الناس: 5 أنواع لحرف اللام الساكن في القرآن

استعرض الشيخ خالد شعبان أنواع اللامات السواكن في القرآن الكريم، وبيَّن أنَّ اللام الواردة في القرآن الكريم إما متحركة، وإما ساكنة، والساكن منها لا يخرج عن 5 أنواع وهى:

النوع الأول: لام أل التعريفية

وأضاف «شعبان»، خلال لقاء على شاشة قناة «الناس» أن لام أل التعريفية هي اللام الساكنة التي يعبر عنها بلام التعريف وهى زائدة على الكلمة التي تدخل عليها نحو : الحكيم – العليم – المؤمنين. ولها قبل حروف الهجاء حكمان هما : الإظهار والإدغام.

النوع الثاني: لام الاسم

تعريفها: هي اللام الواقعة في كلمة اسمية وتكون حرفا من حروفها الأصلية، وحكمها: وجوب الإظهار مطلقا، وأمثلتها: ألْسنتكم، ألْـوانكم, سلْـطانا، ألْـفافا.

النوع الثالث: لام الفعل

تعريفها :هى اللام الواقعة فى فعل سواء كان الفعل ماضياً نحو : التقى أو مضارعاً نحو : يلتقطه, أو أمراً نحو : قل.ولها قبل حروف الهجاء حكمان : الإظهار والإدغام.

النوع الرابع: لام الأمر

تعريفها: هي اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة وبعدها فعل مضارع مباشرةً بشرط أن يقع قبلها أحد الحروف التالية : الواو مثل : ولْيوفوا. الفاء مثل : فلْينظر. ثمَّ مثل : ثم لْـيقطع. حكمها : وجوب الإظهار مطلقاً. أمثلتها : ولْيتلطف – فلْيمدد – ثم لْيقطع.

النوع الخامس: لام الحرف

تعريفها: هي اللام الواقعة في حرفي: هل، وبل ولها قبل حروف الهجاء حكمان هما: الإظهار والإدغام. الحكم الأول: الإظهار: ويكون بوقوعها قبل جميع حروف الهجاء عدا حرفي اللام والراء. وسبب إظهارها: بعد مخرج اللام عن مخرج حروف الإظهار الستة وعشرين.