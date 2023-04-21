أسعار الفراخ في الأسواق والمحلات اليوم.. تراجع أول يوم العيد

تشهد أسعار الفراخ في الأسواق والمحلات اليوم، تراجعًا في بداية التعاملات، أول أيام العيد وفقًا لبيانات بورصة الدواجن، إذ تتراوح أسعار الفراخ البيضاء في أرض المزرعة بين 65 و66 جنيهًا بعد أن كانت أمس 69 جنيهًا، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا بسبب وفرة المعروض.

وبالنسبة لأسعار الفراخ في الأسواق والمحلات اليوم، جاءت الفراخ الساسو بين 71 و73 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراجعت سعر الدواجن البيضاء لتصل من 65 إلى 66 جنيهًا، وأوضح أحمد زكريا عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ السبب هو وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الفراخ المجمدة.

أسعار الفراخ المجمدة

وجاءت أسعار الفراخ المجمدة بـ65 جنيهًا، حيث أنها تُباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأسعار الكتاكيت اليوم، الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه، وكتكوت ساسو بيور بين 6.5 و7.5 جنيه، وكتكوت ساسو بين 5.5 و6.5 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وأسعار البيض اليوم، البيض الأبيض يتراوح بين 105 و105.75 جنيه، والبيض الأحمر 105 و105.75 جنيه، والبلدي بين 89 و90 جنيهًا على أرض المزرعة.