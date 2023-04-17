تراجع 15 جنيها في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً اليوم الإثنين 15 جنيها منذ تعاملات الصباح، وسجل السعر حالياً 2335 جنيها من 2350 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعاً قدره 17 جنيهات، منذ الصباح، وبيع المعدن بـ 2669 جنيه من 2686 صباحاً، وسجل الجرام عيار 14 سعر 1557 جنيها مقابل 1567 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2001 جنيه بتراجع 13 جنيها من 2014 جنيها صباحاً، وسجل الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) سعر 18680 جنيها، من 18800 جنيه صباحاً، والأوقية بـ 2010 دولار.

أسعار الذهب اليوم عالمياً

عالمياً، استقرت أسعار الذهب اليوم عند مستوى 2010 دولارات للأوقية، في محاولة للانتعاش من انخفاض بنسبة 2% يوم الجمعة، حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية، وتضع الأسواق فرصة بنسبة 87% تقريبًا لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.

توقعات رفع أسعار الفائدة

ومن المتوقع أن يمدد البنك المركزي الأوروبي فترة تشديده النقدي الشهر المقبل على الرغم من أن حجم زيادة المعدل لا يزال غير مؤكد.

وعلى الرغم من الضعف الأخير الذي استمر يومين، ظلت السبائك بالقرب من مستويات لم تشهدها منذ مارس العام الماضي، مدفوعة بضعف الدولار وتوقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي، تقترب من نهاية حملتها المتفائلة.

وأبقت سلطة النقد في سنغافورة على سياستها النقدية دون تغيير يوم الجمعة، لتنضم إلى البنوك المركزية الأخرى في أستراليا وكندا والهند وكوريا الجنوبية.