مصرع خمسيني ليلة العيد بسوهاج.. صدمه قطار

لقي خمسيني مصرعه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج إثر واصطدامه بالقطار أثناء عبورة من مكان غير مخصص للمشاة، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقى مأمور مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بلاغا باصطدام قطار بشخص ووفاته دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال لموقع الحادث والفحص تبين أنه أثناء مرور قطار القاهرة – أسوان اصطدم بالمدعو «أبو السعود ا س ع» سن 55 عاما مزارع دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية مما نتج عنه وفاته.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى برديس المركزي وبسؤال ذويه افاد كلا من شقيق المتوفي «أسعد ا س ع» سن 53 عاما مدرس ويقيم بذات الناحية و «صلاح ع ب ع» سن 42 عاما عامل بأجر ويقيم بدائرة المركز، شاهد واقعة بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث.