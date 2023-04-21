إجراءات مشددة لتأمين احتفالات المواطنين في عيد الفطر

أنهت وزارة الداخلية، الاستعدادات الخاصة بتأمين المواطنين فى عيد الفطر 2023 عبر وضع خطة أمنية تضمنت 3 مراحل قبل وأثناء وبعد الاحتفالات، لتحقيق الخطة الأمنية الشاملة للتعامل مع أي حالة طارئة، وإلغاء الإجازات و الرحلات لرجال الشرطة خلال فترة عيد الفطر.

اجتماع وزير الداخلية بمساعديه

واجتمع خلال الأيام الماضية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات في وزارة الداخلية، وجرى التواصل مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على جميع مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية، وما تحققه في شأن حماية أمن وسلامة المواطنين.

وكان وزير الداخلية، وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، للحفاظ على أمن ونظام ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الفطر.

انتشار أمنى مكثف فى الشوارع

ووفقا لمصادر أمنية، شملت خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر، تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، والمتنزهات، والحدائق العامة، ودور السينما، والمراسي النيلية، والتي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالا، فضلا عن الانتشار للأقوال المتحركة والارتكازات الأمنية الثابتة، والدفع بالشرطة النسائية في ميادين القاهرة الكبرى، والدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية.

وركزت الخطة على تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط التلاعب بالأسعار، ولمواجهة جرائم الغش التجاري، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتحقق من توافر جميع مقومات الصلاحية للسلع ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد.

وتضمنت الخطة تكثيف الخدمات المرورية على جميع المحاور الرئيسية والطرق السريعة، وتم نشر سيارات الإغاثة السريعة لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم ولمرتادي الطرق، وتفعيل غرف العمليات للتعامل مع أي شيء طارئ خلال الـ 24 ساعة.

اعلان درجة الاستعداد القصوى

ورفعت قطاعات وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى، على مستوى الجمهورية، والبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة، للحفاظ على النظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وحماية وتأمين المواطنين وتحقيق الانضباط أثناء احتفالهم بعيد الفطر المبارك.

واضطلع مديرو الأمن والمستويات الإشرافية والقيادات الأمنية في المحافظات، بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة وحُسن معاملة المواطنين والتحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة خلال تنفيذ محاور الخطة.

وشدد وزير الداخلية في اجتماعه مع مساعديه، على ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية، وتأمين وسائل النقل وتأمين المسطح المائي لنهر النيل، إضافة إلى الشوارع والميادين والمقاصد السياحية ودور السينما والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين، والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة ليضمن سلامة المواطنين، وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر وانتشار الدوريات الأمنية المتحركة، مشيرا إلى أهمية المظهر الانضباطي للقوات بما يعكس الأداء المهني المتميز للشرطة.