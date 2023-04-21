محافظ القاهرة يوزع حلوى على الأطفال خلال جولة تفقدية بالحدائق

شارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين احتفالهم بعيد الفطر في حديقة الطفل بمدينة نصر، ووزع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة، صباح اليوم، لمتابعة استعدادات الحدائق لعيد الفطر، رافقه خلالها الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد، واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، وعدد من قيادات المحافظة.

رفع درجة الاستعداد بالأحياء

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن 15496، و114 للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها.

تواجد ميداني لرؤساء الأحياء

وأكد محافظ القاهرة أن رؤساء الأحياء يتواجدون ميدانيًا طوال أيام العيد مع تنفيذ ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز عادت للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.