«عيدك أحلى بدون إدمان».. مبادرة للتوعية بأضرار المخدرات خلال أيام العيد

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مبادرة «عيدك أحلى بدون إدمان»، للعام الثاني وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتهدف المبادرة لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين في أماكن تواجد الأطفال والأسر، مثل ساحات صلاة العيد والأماكن العامة بالعديد من المحافظات، وذلك على مدار أيام عيد الفطر لرفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو يتعاطون المخدرات، وتنظيم فعاليات في الحدائق العامة والمنتزهات.

توزيع بالونات وألوان على الأطفال تتضمن رسائل توعوية

كما تضمنت المبادرة توزيع بالونات وألوان على الأطفال تتضمن رسائل توعوية، إلى جانب رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، كما تضمنت المبادرة أيضا بث رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار تعاطى المواد المخدرة.

استمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية

ووجّه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتنفيذ أنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال.

وأضاف أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 وشرح دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن المبادرة تستهدف أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم المغلوطة، حيث تشرح فرق المبادرة المختصة والمتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أضرار المخدرات والتدخين، ويتواصلون مع الأسر ويردون على استفساراتهم حول طبيعة الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن «16023».