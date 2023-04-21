محافظ بني سويف يزور دور الأيتام والمسنين بأول أيام العيد.. عيديات وهدايا

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على عقد لقاء أبوي والجلوس مع أبناء مصر من الأيتام، وذلك خلال زيارته المعتادة منذ عدة سنوات لدور الأيتام في كافة أعياد المصريين، مداعبا الأطفال الصغار بشكل أبوي ملفت، مما أدخل السرور على نفوسهم وسط ضحكات مبهجة وسعادة غامرة في هذه الأيام السعيدة التي يعيشها المصريون احتفاءً بعيد الفطر المبارك.

زيارة دار رعاية المؤسسات الاجتماعية

وزار محافظ بني سويف صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، دار رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة والمعايدة على الأطفال صباح أول أيام العيد، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هاني الجويلي رئيس المدينة، محمد سيد رئيس جمعية رعاية المؤسسات.

محافظ بني سويف يستمع للأطفال

واستمع المحافظ في أول أيام عيد الفطر المبارك لكل طفل على حدة، دون حضور مسؤولي الدار، ليتسنى لهم الكلام بحرية مطلقة، حيث أنصت لهم ولمطالبهم، وكلف مكتبه بتسجيل مطالبهم بالتفصيل لاستيضاحها واتخاذ اللازم حيالها، موجها بعمل قافلة صحية شهرية للكشف على الأطفال لكل دور الأيتام وعمل ملف صحي لكل طفل لتيسير المتابعة لهم.

تسليم العيديات للأطفال

وحرص المحافظ على التوجيه بتسليم العيديات، كما استمع لهم وداعب بعضهم، موجها القائمين على الدار بالحرص على إدخال الفرحة لنفوسهم، وألا يشعروا بأي فرق عن غيرهم من الأطفال، قائلا: «أبنائنا الأيتام في عين مصر وقيادتها السياسية وحكومتها».

محافظ بني سويف يزور دار المسنين

كما زار محافظ بني سويف دار الخير والبركة لضيافة المسنين بمدينة بني سويف شرق النيل، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا سعادته بمشاركة المسنين والمسنات من أهالي المحافظة فرحتهم بالعيد قائلا: «أنتم الخير والبركة لهذا الوطن، ودولتهم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تنسى من ضحى وتفانى بإخلاص في بناء مصر عبر العصور المختلفة، وزيارتي لكم هي حق أصيل وعرفان بجميلكم في تنشئة الأجيال المحبة لوطنها».

وحرص المحافظ على الاطمئنان على أحوالهم المعيشية وظروفهم الاجتماعية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، كما قام بجولة تفقدية لمستوى الخدمات المقدمة لهم، موجها مسؤولي التضامن بتلافي بعض الملاحظات البسيطة، مؤكدا على أهمية التواجد الدائم معهم والعمل الميداني لضمان دوام الخدمة الأفضل.