أهالي بني سويف يحتفلون بعيد الفطر المبارك.. «بلالين وألعاب للأطفال»

احتفل الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، بعيد الفطر المبارك، وذلك بإطلاق البلالين في شوارع مدينة بني سويف، وتوزيع ألعاب على الأطفال، عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز وسط مدينة بني سويف.

محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة عيد الفطر المبارك

وأدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وتضمنت خطبة العيد التي ألقاها الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، عنصرين أساسيين «فرحة العيد وأعمال يوم العيد وآدابه»، وأنّ يوم العيد هو يوم الفرحة والجائزة الكبرى لكل العبادات التي فعلناها طوال شهر رمضان الفضيل.

خطيب بني سويف: الفرحة بالعيد أمر مشروع

وأوضح أنّ الفرحة باللعب والمرح في يوم العيد أمر مشروع في حدود المباح، وأنّ ما فعلناه من طاعات وعبادات وقربات، قد سُطرت وسُجلت في صحائف أعمالنا وأهلتنا للفرح وحب لقاء الله تعالى، مبينًا أنّ حسنات جميع العبادات تكون كفارة ويقتص من حسناتها مظالم العباد إلا حسنات الصوم فهي خاصة لله، التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف «كل عمل ابن آدم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به»، صدق نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام.

أهمية صلة الأرحام

كما أكد وكيل الأوقاف، أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع، التي أمرنا بها الله عز وجل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وأمرنا رسولنا بذلك في الأحاديث الشريفة.

وكيل وزارة الأوقاف: من سنن العيد تهنئة بعضنا البعض

وتابع «نصر» قائلاً: «ينبغي لنا أنّ نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم العيد وآدابه، التي من أبرزها تهنئة بعضنا البعض، وكذلك يسن الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من طريق آخر، ليشهد لنا الطريقان عند الله يوم القيامة يوم تحدث الأرض يوم القيامة بما عمل عليها من الخير والشر، وقيل لإظهار ذكر الله ولأن الملائكة تقف على مفترق الطرق تكتب كل من يمر من هنا وهناك، بجانب استحباب التوسعة على الأهل والأولاد في أيام العيد دون إسراف أو تبذير».

وقد شاركت شباب الكشافة من الشباب والرياضة والكنيسة في تنظيم ساحة الصلاة، والأحزاب السياسية بجانب تأمين قوات الشرطة الساحة، فضلا عن تنظيم الإدارة العامة لمرور بني سويف الحالة المرورية بمحيط ساحة المسجد في أثناء الصلاة والخطبة.

تخصيص 136 ساحة لأداء شعائر صلاة العيد في بني سويف

يذكر أن مديرية الأوقاف قد أتمت استعداداتها لصلاة العيد الفطر المبارك بتخصيص 136 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد والأماكن المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمدارس لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر الصلاة.