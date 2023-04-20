محافظ بني سويف يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفدًا من قيادات وممثلي الكنسية الأرثوذكسية محافظة بني سويف، وذلك لتقديم تهنئة عيد الفطر المبارك.

ضم الوفد: الأنبا"غبريال" أسقف بني سويف وتوابعها، الأنبا" إسطفانوس " أسقف ببا وتوابعها، نيافة القمص" فام الأنطونى"دير الأنبا أنطونيوس" بمركز ناصر، والقمص زوسيما دير العذراء بالحمام، و القمص اسطفانوس سكرتير مطرانية بني سويف، القس مكسيموس مطرانية ببا، القمص باخوم مطرانية بني سويف.

وفد كنسي يقدم تهنئة عيد الفطرلمحافظ بني سويف

وتقدًم وفد القيادات الكنسية بالتهنئة للمحافظ، وكافة قيادات وأبناء بني سويف بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها والتي كانت وستظل دائما حائط قوى وحصن حصين أمام كافة محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.

محافظ بني سويف يعبر عن شكره للقيادات الكنسية

من جانبه أعرب محافظ بني سويف عن شكره لقيادات الكنسية، معبرا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري، وأن أعيادهم ومناسباتهم واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لحفظ وصون أمن واستقرار مصر ، ومواصلة جهود التنمية في كافة القطاعات والمجالات