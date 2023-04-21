تعرف على قصص 7 أفلام في عيد الفطر.. قبل الدخول إلى السينمات

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين الأفلام، التي قدم صناعها توليفات سينمائية مختلفة ما بين 7 أفلام تتنوع ما بين الأكشن والكوميديا والرعب، وهو ما يعتبر عودة قوية للإنتاج السينمائي، إذ أن موسمي عيد الفطر 2022 و2021 لم يشارك به سوى 3 أفلام فقط.

1) فيلم هارلي لـ محمد رمضان

يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

2) فيلم ابن الحج أحمد لـ شيكو

أحمد الشهير باسم «شلتة» تنقلب حياته بعد أن يكتشف أن والده الحج أحمد القعيد صاحب البقالة، عميل سري سابق مطارد من منظمة تحاول القضاء عليه، فيقرر شلتة انقاذه ولكن الأمور تتعقد مع سير الأحداث.

3) فيلم رمسيس باريس للمخرج أحمد خالد موسى

فيلم «رمسيس باريس» للمخرج أحمد خالد موسى، يعتمد على فكرة خيالية، تبدأ أحداث الفيلم في زمن احتلال الحملة الفرنسية لمصر، وتنشأ قصة حب بين إيزابيل ابنة الجنرال الفرنسي وبين شاب مصري بسيط اسمه سليم، وفي يوم زفافها من ضابط فرنسي تحاول إيزابيل الهروب، فيقوم والدها بإرسالها إلى فرنسا، وتلجأ هناك إلى ساحر وتطلب مساعدته.

4) فيلم بعد الشر لـ على ربيع

«بعد الشر» للمخرج أحمد عبدالوهاب، ويجمع في بطولته على ربيع، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ويدور العمل حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح، فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

5) فيلم ساعة إجابة

فيلم «ساعة إجابة» للمخرج مصطفى أبو سيف، وهو من بطولة الطفل سليم مصطفى بجانب عدد كبير من النجوم، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الفنتازيا حول طفل يتمنى الحصول على أب وأم مختلفين، ويستيقظ من النوم ويجد أمنيته تحققت، وينتقل كل يوم إلى منزل جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة مختلفة.

6) فيلم «يوم 13» من تأليف وإخراج وائل عبدالله

يعتبر أول فيلم رعب مصري بتقنية الـ 3D، وتدور أحداث الفيلم حول شخص يعود من الخارج حتى يبيع القصر المملوك لعائلته، ولكنه يكتشف أمور لم تكن في الحسبان، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السينما مثل أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة.

- فيلم «مغامرات كوكو» للمخرج إسماعيل فاروق

فيلم «مغامرات كوكو» من بطولة خالد الصاوي، شيرين رضا وبيومي فؤاد، وتدور أحداث فيلم «مغامرات كوكو» حول الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، كما يناقش قضية الرفق بالحيوان، إذ يمتلك دكتور فوزي «خالد الصاوي» المستشفى، ويدخل في عداء مع كوكو «بيومي فؤاد»، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية.