إعادة الحركة المرورية على طريق بنها الحر بعد رفع آثار حادثي سير

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق الحر بشبرا، والذي شهد إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم، بينهم 4 مسعفين خلال عودتهم من إسعاف أسرة تعرضت لحادث سير.

تفاصيل إصابة 4 مسعفين في حادث

وكانت أجهزة مرور القليوبية قد تلقت إخطارا بوقوع حادثين على طريق شبرا بنها الحر، وتبين من المعاينة وقوع الحادث الأول على طريق شبرا بنها الحر بعد البوابات عند نزلة بنها، والتي شهدت انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر عن إصابة 6 من أسرة واحدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بنها، وغادروا المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية لهم.

بينما وقع الحادث الثاني قبل نزلة بنها، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بطاقم سيارة إسعاف، ما أسفر عن إصابة 4 مسعفين خلال إسعافهم حالات الإصابة في حادث التصادم الأول، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي، وتقديم الرعاية الصحية لهم، حيث خرجت 3 حالات، وحُجزت الحالة الرابعة في العناية المركزة.

محافظ القليوبية يطمأن على المصابين

واطمأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على مصابي حادثي الطريق الحر، كما اطمأن على حالة المصاب بالعناية المركزي، يرافقه المحاسب محمد مرعي، رئيس مدينة بنها، والدكتور وليد عبد المقصود، وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، موجها تقديم كافة الرعاية الطبية والعلاجية للمصاب.