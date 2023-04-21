حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد تشغيل القطارات المكيفة الإضافية في أول أيام عيد الفطر، مؤكدة أنه تم تكثيف الاستعدادات، من خلال صيانة القطارات بشكل جيد، وزيادة منافذ بيع التذاكر تيسيراً على جمهور الركاب.

تشغيل 6 قطارات مكيفة

وعن مواعيد تشغيل القطارات المكيفة الإضافية في أول أيام عيد الفطر، قالت الهيئة في تقرير لها، إنه تقرر تشغيل 6 قطارات مكيفة على خط القاهرة أسوان حتى يوم 29 أبريل الجاري، لافته إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

تنوعت القطارات الإضافية في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تشمل قطارات من نوعية الـ«VIP» وقطارات ثالثة مكيفة، موضحة أن قطار 1940 قطارVIP القاهرة / أسوان يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 وقطار 1941 قطارVIP أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30.

تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان

أما عن قطارات «ثالثة مكيفة»، فمن المقرر تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان من محطة القاهرة الساعة 22:40، ويقوم قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة من محطة أسوان الساعة 19:25، كما يقوم قطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان من محطة القاهرة الساعة 16:55، ويقوم قطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة من محطة أسوان الساعة 20:00.

عودة حركة مسير قطارات خط الشرق

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عودة حركة مسير قطارات خط الشرق لجداولها السابقة الصادرة في أول يناير 2023 تزامناً مع الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع نفق «أحمد عرابي» أسفل خطوط السكة الحديد بحوش محطة الزقازيق بمحافظة الشرقية مع إعادة مسير قطارات 332 و343 و1112 و1418 للمسير طريق خط الشرق وبنفس جداولها السابقة قبل البدء في أعمال تنفيذ مشروع نفق «أحمد عرابي».