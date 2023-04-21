دعاء أول يوم العيد.. إلهي قد أفطرنا بفطرك السعيد

دعاء أول يوم العيد من الأدعية التي يحرص المسلم على ترديدها في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يستقبله المسلمون في مصر وجميع أنحاء العالم، بترديد دعاء العيد تبركا بهذا اليوم ذات الطابع الخاص.

دعاء أول يوم العيد

وعن دعاء أول يوم العيد، هناك أكثر من صيغة لترديد دعاء العيد، منها «اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات»، وكذلك «إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقا حلالا بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجرا للمؤمنين وغفرانا للمذنبين».

كما يمكن ترديد دعاء العيد بالصيغة التالية، علما بأنّ المسلم يمكنه أن يدعو بأي دعاء يحلو له وبالصيغة التي يفضلها «إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة، وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك».

دعاء العيد

ويردد البعض دعاء العيد كما يلي «اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين».