طقس ثالث أيام العيد معتدل.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 30

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، الذي يوافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس لطيف على سواحل البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر يكون حار نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فهي كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 19

السواحل الشمالية 27 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 20

جنوب الصعيد 37 22