«الكهرباء»: تركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع بشمال الدلتا

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه شمال الدلتا لتوزيع للكهرباء، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد العدادات مسبقة الدفع المركبة خلال العام المالي «2022/2023» إلى 3 ملايين و048 ألفا و758 عدادا بنسبة 61.9% من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة، لافتا إلى أنه مستهدف تركيب 325 ألف عداد كودي «جديد، إحلال أعطال، إحلال رباعي، إحلال عدم سداد» خلال العام المالي 2023/2024 ليصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة إلى 3 ملايين و373 ألفا و758 عدادا بنسبة تطور 10,7% لتصل نسبة العدادات مسبوقة الدفع 65.6% من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة.

زيادة 5 مراكز شحن خلال العام المالي الحالي

وأشار عسل لـ«الوطن» إلى أنه مستهدف زيادة 5 مراكز شحن خلال العام المالي 2023/2024 ليصل إجمالي عدد مراكز الشحن إلى 107 مراكز، بالإضافة إلى 89 وحدة شحن متنقلة بمراكز الشحن الفرعية؛ 187 وحدة لخدمة العملاء بمقار شبكات القرى الواقعة نطاق الشركة للتخفيف عن المشتركين ولرفع كفاءة خدمة العملاء.

ولفت إلى أنه للتيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة تم توفير خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التعاقد مع عدد من الشركات، ما يسهل على العميل شحن كارت عداد مسبق الدفع من أي مكان وفي أي وقت، وكذلك سداد الفواتير مع تفعيل خدمة الشحن عن طريق الموبايل؛ إذ جرى توفير كروت للعدادات مزودة بخاصية NFC للعدادات الجديدة والعدادات الموجودة في الخدمة.

تجهيز 187 مقارا بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال

وأشار إلى أنه جرى تجهيز مقار الشبكات بإجمالي 187 مقرا؛ 34 بشمال الدقهلية، و62 بجنوب الدقهلية، و70 بكفر الشيخ، و21 بدمياط بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وتروسيكلات ووحدات شحن للعدادات مسبوقة الدفع وهاتف أرضي لمتابعة شكاوى المواطنين.

إنشاء مركز للتحكم في شبكات الجهد المتوسط بدمياط

وقال عسل، إنه جرى إنشاء مركز التحكم في شبكات الجهد المتوسط بمحافظة دمياط من خلال قرض ممول من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، وعمل آلية إلكترونية للتواصل بين مسؤولي التشغيل والتحكم والإدارة العليا لضمان المتابعة على مدار الساعة، ما يؤدي إلى تقليل زمن العطل والربط بين مركز التحكم ومركز تلقى الشكاوى الموحد 121 لمراقبة الشبكة بالكامل على الجهدين المتوسط والمنخفض والتركيز على الأعطال المتكررة لتلافي أسباب حدوثها.