«تموين القاهرة» تخصص أرقاما لتلقي بلاغات المواطنين أيام العيد

تتلقى مديرية التموين بالقاهرة، بلاغات وشكاوى المواطنين على تليفونات 27420019- 27420025- 27420038- 27420037، يوميا من الثامنة والربع صباحا، حتى التاسعة مساء خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت محافظة القاهرة فى تقرير لها، أن مديرية التموين تعمل طوال أيام عيد الفطر، على تعديل مواعيد المخابز البلدية، وعودتها إلى مواعيد ما قبل رمضان، لتوفير الخبز والتأكد من الأوزان والمواصفات القانونية، وتذليل أية مشكلات تواجه المخابز أو المواطنين.

السلع الاستراتيجية

وأشارت إلى متابعة السلع الاستراتيجية بفروع مخازن الجملة، وتوفير أرصدة تجار التموين من السلع التموينية، ومتابعة توزيعها للمواطنين المربوطين على الدعم التمويني.

وفيما يتعلق بخطة تشغيل مصانع التعبئة التابعة لشركة الغازات البترولية «بتروجاس» خلال أيام العيد، أكدت المحافظة، أنه سيتم تشغيل مراكز التوزيع في ثاني أيام العيد، بحيث يتم تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين بنسبة 75%.

وفى ثالث أيام العيد، يتم تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين بنسبة 100%، مع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية، للإشراف على التوزيع، وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين، وهي عين الصيرة الرئيسي بمصر القديمة، وبورسعيد الرئيسي بالزاوية الحمراء، والسلام الرئيسي بمدينة السلام، ومستودع القطامية، والحديد والصلب بالتبين.

خطة العمل

تضمنت خطة العمل أيام العيد، تكثيف الحملات على المستودعات والباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفتهم، حرصا على توفير السلع المهمة بالسعر الرسمي، مع متابعة الباعة الجائلين للسلع الغذائية، للتأكد من صلاحيتها، والالتزام بحمل شهادات صحية وأخذ عينات للفحص والتحليل.