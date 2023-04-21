سيدة مسيحية توزع الكعك على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بالإسكندرية «صور»

بصليب يتوسط يدها تحمل كعك عيد الفطر تقدمه إلى المصلين عقب أداء صلاة العيد بمسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، مشهد جسدته الدكتورة سحر إبراهيم، منسق عام مبادرة عظيمات مصر، والتي تحرص على توزيع كعك العيد لمشاركة المصلين أجواء العيد وتقديم التهنئة لهم كل عام.

سنوات من توزيع كحك العيد

تلك التجربة لم تكن الأولى لها، حيث اعتادت على توزيع كعك عيد الفطر خلال السنوات السابقة، وهو ما يشعرها بالسعادة لتقديم عمل يدل على المحبة: «الكعك ممكن ميفرقش مع اللي يأخذه بشكل كبير، إلا أن عمل المحبة وتقديم التهنئة هو المهم وهي الرسالة أن فرحتنا واحدة».

أسبوع من الأعياد

وأضافت «سحر» لـ«الوطن»، أنها ساهمت برفقة صديقتها «أماني»، من خلال مبادرة عظيمات مصر، في تقديم وجبات إفطار خلال رمضان المنصرم، مؤكدة أن عمل الخير والرحمة والمحبة أكد عليه الكتاب المقدس، وهو ما تؤديه بشكل بسيط.

وأشارت إلى أنه في أسبوع واحد فرح المصريون جميعهم بعيدي القيامة المجيد والفطر المبارك، وكأنها رسالة من السماء أنه مهما اختلفت المعتقدات فالفرحة واحدة، والكل يتشارك معا من أجل إسعاد الآخر، «أجمل حاجة فينا كمصريين أننا بندور على الفرحة، يعني أصحابي المسلمين احتفلوا معايا بعيدي، وأنا النهاردة بحتفل معاهم لأننا بندور على الفرحة، وربنا ما يحرمنا من بعض أبدا».