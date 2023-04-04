إقبال كبير على الفول بالأسواق.. ونقيب الفلاحين: تراجع أسعار جميع الأنواع قريبا

يشهد الفول الفترة الحالية إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على الشراء، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وصيام الأقباط، وهناك توقعات بانخفاض أسعار الفول الفترة المقبلة.

إقبال المواطنين على شراء الفول

وقال الحاج فتحي السيد أحد تجار البقوليات في تصريح لـ«الوطن» إن الفترة الحالية تشهد إقبالا على شراء وتناول الفول بمناسبة شهر رمضان، مشيرا إلى أن الإقبال مستمر طوال العام ولكنه يزداد خلال الشهر الكريم.

بدء حصاد الفول

وفي السياق ذاته، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، لـ«الوطن»، إن حصاد الفول بدأ في الوجه القبلي مطلع أبريل الجاري، ولكن بنسبة ضئيلة؛ إذ يبدأ الحصاد بشكل جيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك مع حصاد القمح.

أسعار الفول

وأوضح أبو صدام، أن سعر كيلو الفول البلدي عند تجار التجزئة 35 جنيها ويختلف من منطقة لأخرى، بينما يبلغ سعر طن الفول البلدي عريض الحبة 35.000 جنيه والكيلو 30 جنيها وكيلو الفول الإنجليزي والأسترالي 25 جنيها، كما يسجل سعر الفول الأخضر في الأسواق 10 جنيهات ويعتبر الفول البلدي الأكثر مبيعا.

انخفاض أسعار الفول الفترة المقبلة

وأضاف نقيب الفلاحين، أن هناك توقعات بانخفاض أسعار جميع أنواع الفول الفترة المقبلة خاصة مع بدء الحصاد وتوافر الفول البلدي والمحلي، كما أنه بعد انتهاء شهر رمضان وفطار الأقباط ستشهد الأسعار انخفاضا أيضا بسبب قلة استهلاك الفول.