شيخ الأزهر عبر قناة الناس: الكسل الفكري أهم أسباب انتشار الطلاق الشفوي

كشف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن أسباب كثرة الطلاق في العصر الحالي، مرجعًا الأمر لعديد من الأسباب.

الهروب إلى الخيال

وقال «الطيب»، خلال حلقة اليوم من برنامج «الإمام الطيب»، والمذاع عبر قناة الناس، إن أسباب الطلاق في العصر الحالي ترجع لعدد من الأسباب، أولها تربية النشء تربية رخوة، وتعويدهم على الهروب من الواقع للخيال، وترسيخ الكسل الفكري والعجز عن مواجهة المشاكل وحلها، والاعتماد على الوالدين في كل صغيرة وكبيرة.

وتابع، بأن السبب الثاني هو غياب التفكير العقلاني، والحاضر في هذا المشروع هي الأحلام الطائرة والشاردة، وتصديق الوهم والخيال وبناء عالم من التصورات يشبه الجنة أو الفردوس المنتظر، وهذا العالم سرعان ما يختفي ليفاجأ الزوجان أنهما أمام عالم مختلف لم يُحسب حسابه.

وأضاف، أن الأمر الثالث هو الأعباء المالية التي يتحملها الزوج، وعدم الوعي بالمسئولية الدينية في موضوع الطلاق ويتحمل مسئوليته العلماء والمفتون واضطراب الفتوى وتوارث أحكام شرعية مجتزأة ومبتورة.

السهر خارج المنزل

وتابع، أن السبب الخامس يتمثل في ما يحمله الزوج من عادات درج عليها وهو في عائلته قبل الزواج، مثل السهر خارج المنزل وترك الزوجة وحيدة دون أنيس في منزل الزوجية الجديد، وكذلك عادة المصروف الشخصي المستقل والاعتماد على أسرته والذي يلقي به على كاهل زوجته دون أي مشاركة، وخامسًا اهتمام الزوجة بمولودها الجديد على حساب الزوج، وكذلك انغماس الرجل في أعماله، وحب السيطرة وفرض رأيه.