دولتان عربيتان تحددان اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.. تعرف عليهما

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الفطر المبارك، وهو العيد الذي يأتي بعد نهاية شهر رمضان المبارك، واحتفلت بعض الدول أمس الجمعة، لكن هناك دولتان عربيتان حددتا 22 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر.

دولتان عربيتان تحدد 22 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر

ودولتان عربيتان حددتا 22 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر والذي يتميز بالفرح والتراحم والتواصل والتهاني بين الناس، حيث يتبادلون التهاني والتبريكات ويزينون منازلهم ويتبادلون الهدايا.

وفي هذا العام، احتفلت عدة دول حول العالم بعيد الفطر المبارك أمس الجمعة، إلا أن دولتان عربيتان تحتفلان اليوم السبت 22 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر، وهما «المغرب وسلطنة عمان»، وتحتفل هذه الدول بعيد الفطر المبارك بطقوس وعادات مختلفة، لكن يتشارك المسلمون فيها جميعًا نفس الروح والأجواء الاحتفالية.

صلاة عيد الفطر في المغرب

وستكون صلاة العيد في المغرب عند الساعة 4:47 صباحًا، ويستعد المغرب لاستقباله، والاحتفال بتناول الكعك والبسكويت ومختلف الحلويات، والاحتفالات المختلفة.

صلاة عيد الفطر في عمان

وسيتم إقامة صلاة عيد الفطر اليوم السبت، في مختلف المساجد والمصليات في سلطنة عمان، وستقام صلاة عيد الفطر 2023 في سلطنة عمان الساعة 5.43 صباحاً، ويختلف التوقيت حسب موقع إحياء شعائر الصلاة داخل السلطنة.