الآلاف يحتفلون بشوارع وحدائق سوهاج بأول أيام العيد بالخيل والورد

اكتظت متنزهات وشوارع سوهاج بآلاف المواطنين الذين خرجوا في أول أيام عيد الفطر المبارك في المتنزهات، مابين الاستاد الرياضي والحديقة المتحفية وكورنيش سوهاج وحديقة السندباد، مابين الملاهي وركوب الخيل فضلا عن توزيع الورود بين المواطنين احتفالا بالعيد.

جذبت متنزهات مدينة سوهاج المواطنين من المراكز المختلفة لقضاء فسحة العيد رفقة أفراد أسرهم بأسعار زهيدة مثل السندباد والملاهي، أو مجانية تماما كالكورنيش.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر بسوهاج

مظاهر عديدة للاحتفال بعيد الفطر المبارك شهدتها محافظة سوهاج اليوم ترصدها «الوطن» منها،

استقبلت حديقة ملاهي السندباد باستاد سوهاج الرياضي الآلاف من المواطنين لقضاء فسحة عيد الفطر المبارك بين الألعاب المختلفة وسيارات الملاهي، وفقا لحديث محمد علام لـ«الوطن» أحد المواطنين، موضحا أنه اختيار حديقة السندباد الذي حضر لها خصيصا من ساقلته، ليستمتع أطفاله الثلاث بنزهة العيد، وقضاء يوم مختلف خاصة أن تكلفة اللعبة الواحدة 3 جنيهات.

الكورنيش أبرز أماكن فسحة العيد

بينما كان مقصد علاء عمر وأصدقائه ركوب الخيل أمام استاد سوهاج الرياضي بـ5 جنيهات للجولة، مؤكدا أنها ما يعطي لفسحة العيد بهجته، كما استكملوا فسحة عيد الفطر 2023 على كورنيش النيل مستمتعين باعتدال الطقس، والمشاهد الخلابة لكورنيش سوهاج.

الألعاب والملاهي للأطفال بالعيد

لقيت أسرة منى وحيد ضالتها بفسحة عيد الفطر 2023 بكورنيش النيل حيث الألعاب وملاهي الأطفال وجلسات للأسرة، فضلا عن شراء الترمس والبطاطا المشوية.

توزيع الورد على الأطفال

وقامت ندى عمر بتوزيع الورود على المواطنين بهجة بالعيد ونشرا للسعادة بينهم خاصة الأطفال ليشعروا بقدوم العيد وبهجته بجانب البالونات والحلوى، فيما يعرف بتوزيعات العيد، وتستمر إجازة عيد الفطر المبارك حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل الجاري، لتختار كل أسرة الموعد الذي يناسبها للنزهة.