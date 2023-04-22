«البليلة والقرص الصفراء» من أشهر أكلات الدمياطية في عيد الفطر

تعد محافظة دمياط من أشهر المحافظات التي تتميز بصناعة كل أنواع الحلويات الشرقية والغربية، ومن عادات وتقاليد المجتمع الدمياطي الربط ما بين المواسم وأنواع الحلويات، فكل مناسبة ترتبط ارتباطا وثيقا بنوع من أنواع الحلويات، ومنذ الأيام القليلة الماضية وحتى حلول أول أيام العيد يتوافد الكثير من المواطنين على شراء مستلزمات حلويات عيد الفطر المبارك والذي يعد موسما للعطارين ومحلات بيع مستلزمات الحلواني.

ومن أشهر أنواع الحلويات الدمياطي التي ارتبطت بعيد الفطر المبارك «القرص الصفراء، والكحك المحشي بالملبن والعجوة أو المحشي بعين الجمل، والبسكويت، البيتفور السادة والمحشي شوكلت، والغريبة» وغيرها.

سيدات دمياط بارعات في صناعة الحلويات

ثناء الشحات من سيدات دمياط المتخصصات في صناعة الحلويات، تقول لـ«الوطن» إن سيدات دمياط ماهرات في صناعة كحك العيد والحلويات، وأنهن تعودن على صناعه الحلويات بأيديهن في المنازل، مما يخلق نوعا من البهجة والسرور على قلوب الأطفال، حيث يشاركون أمهاتهم في صناعتها مما يمنحهم خبرة كبيرة بمرور الوقت.

وحول تجربتها هذا العام في عمل الحلويات وبيعها في معرض أهلا رمضان، وهي الأولى من نوعها في محافظة دمياط، أكدت «ثناء» أنها اشتركت في الجناح الذي دشنه فرع المجلس القومي للمرأة للسيدات لبيع المواد الغذائية والحلويات المصنعة في المنازل بأيدي السيدات في دمياط وذلك بالمجان، موضحة أن التجربة كانت ناجحة ولاقت المنتجات استحسان الجميع، وأنها مستمرة منذ 15 سنة في صناعة كعك العيد والبسكويت وحلويات العيد وتبيعها للجيران.

البليلة ضمن أكلات عيد الفطر في دمياط

وتكمن فرحة العيد في تجمع أفراد العائلة، وعمل كعك العيد والبسكويت والغريبة والبيتيفور سويا، بحسب هويدا محمد، إحدى سيدات دمياط، والتي تعد من أهم عادات وتقاليد المجتمع الدمياطي، موضحة أن البليلة تأتي ضمن الأطعمة المرتبطة بأهل دمياط في عيد الفطر، بجانب شراء أنواع مختلفة من الشيكولاتة والمكسرات، لتوزيعها عليهم بأول أيام العيد لإدخال الفرحة والسرور على الجميع.