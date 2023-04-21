«الكوميديا» تتصدر بأعلى المشاهدات في رمضان.. وأحمد أمين مشغول بـ«الصفارة 2»

استطاع المشاهد أن يحصل على جرعة كبيرة من الكوميديا هذا العام من خلال مسلسلات شهر رمضان، بعد عرض عدد كبير من الأعمال الفنية الكوميدية المهمة، أولها مسلسل «الكبير أوى» - الجزء السابع، إذ حافظ الفنان أحمد مكى على منطقته الخاصة فى الكوميديا، وتصدر بمسلسله تريندات مواقع التواصل، وشهد المسلسل كثيراً من الأحداث الكوميدية، منها علاقة «الكبير» بـ«مربوحة» التى تجسد دورها رحمة أحمد، بالتعاون مع المؤلفين، محمد عز الدين ومصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

ولا يمكن أن نغفل النجاح الذى حققه الفنان أحمد أمين من خلال مسلسل «الصفارة» الذى عرض فى النصف الأول من الشهر الكريم، وظهر أحمد أمين خلال العمل بـ11 شخصية متنوعة جذبت أنظار المشاهدين، وحقق مسلسله نسب مشاهدة عالية، وبسبب نجاحه الكبير طوال رمضان أعلنت الشركة المنتجة عن تحضير جزء ثانٍ من العمل، وهو مأخوذ عن رواية Sound Of Thunder 1952، وظهر «أمين» بأكثر من لوك مختلف داخل مقبرة أثرية.

كما حقق مسلسل «جت سليمة» المكون من 15 حلقة ومن بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، نسبة مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى درامى فى حقب زمنية مختلفة حول شخصية «أمل» التى تجسد دورها دنيا سمير غانم، والتى ترث مكتبة من والدها بعد فاته، وهذه المكتبة تتسبب فى عودتها إلى أكثر من مرحلة زمنية، وتخوض «أمل» فى مختلف الحقب الزمنية العديد من المغامرات الكوميدية. إضافة إلى مسلسل «كشف مستعجل» الذى عُرض فى النصف الثانى من رمضان، وبطولة محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى كوميدى، حيث يلتقى الطبيب «سهام»، الذى جسد دوره محمد عبدالرحمن بمريض ذى طابع خاص، ويخوض الثنائى مغامرات عبر جرائم قتل متعددة.

ومن جانبه، قال الفنان أحمد أمين: «فخور بمسلسل الصفارة، ورد فعل الجمهور على العمل، رغم أن العمل لا يتجاوز الـ15 حلقة، وأرى أن ذلك شىء مهم، حيث إنه يوفر حرية إبداعية عظيمة، خاصة عندما تقدم فكرتك فى عدد حلقات قليل، وأحببت تجربة الـ 15 حلقة خاصة مع الكوميدى، فالمسلسل أحداثه كانت تتماشى مع عدد قليل من الحلقات فقط».

وأضاف «أمين» لـ«الوطن»: «كواليس العمل كانت مليئة بالضحك بسبب روعة وجمال مجموعة الشباب المشاركة فى الحلقات، ففريق العمل كان يعمل بالمسلسل بحب شديد، ولم يتهاون أى شخص لحظة، وقدمت أكثر من شخصية فى المسلسل، وجاء ذلك لطبيعة المسلسل فأنا لا أسعى لتعدد الشخصيات كفكرة مطلقة». وأوضح أنه بصدد التحضير لجزء ثانٍ من المسلسل، خاصة أن القصة تحتمل تقديم جزء ثانٍ، لكن الأهم من تقديم جزء ثانٍ هو جودة السيناريو».

«عبدالرحمن»: قدمنا كوميديا عصرية ومتجددة فى «كشف مستعجل»

وقال الفنان محمد عبدالرحمن: ««كشف مستعجل» من التجارب المميزة التى قدمتها خلال مشوارى الفنى، خاصة أن العمل كوميدى لايت، وتلك النوعية من الأعمال يتناسب عرضها مع شهر رمضان، وسعيد برد فعل الجمهور على المسلسل، خاصة التعاون الذى جمعنى بمصطفى خاطر، وهنادى مهنا، وعدد آخر من النجوم».

وأضاف أن الكوميديا أصعب نوع على كل المستويات، سواء فى الكتابة أو الإخراج أو التمثيل ولكن «كشف مستعجل» خرج بصورة منظمة تليق بالمشاهدين بالتعاون مع مصطفى خاطر، وتحت قيادة المخرج شادى الرملى، لأن المسلسل متناسب مع جميع الفئات العمرية، سواء كان مع تغيير الأزمنة، لذلك كان هدفنا الأول تقديم كوميديا عصرية ومتجددة».

«قاسم»: الأعمال الكوميدية كانت جيدة المستوى

وقال الناقد الفنى محمود قاسم: «إن الأعمال الكوميدية هذا العام جاء مستواها جيداً، بدءاً من مسلسل «الصفارة»، فقد استطاع الفنان أحمد أمين أن يثبت ذاته، عن طريق عدة أشياء أولها أن السيناريو جيد وقوى، ويملك أحمد أمين مواصفات النجم الكوميدى، إضافة إلى كفاءة فنانى الدور الثانى من حوله، فضلاً عن أن قصة المسلسل مختلفة وشيقة وتتناسب مع جميع الأزمنة، أما مسلسل «جت سليمة» فهو من الأعمال التى طال انتظار الجمهور لبطلته الفنانة دنيا سمير غانم، حيث يربط بينها وبين الجمهور علاقة قوية، ويعشقها الأطفال قبل الكبار.

ضيوف شرف «الكبير أوى» أسهموا في زيادة حبكته الدرامية

وأضاف «قاسم»: «مسلسل كشف مستعجل كان من الأعمال الخفيفة الكوميدية التى قدمها مصطفى خاطر بالتعاون مع محمد عبدالرحمن، وابتعدت أحداثه عن المط والتطويل، وفكرة تقديمه فى 15 حلقة فقط كانت صائبة، بينما يستمر الفنان أحمد مكى فى المحافظة على نجاحه من خلال مسلسل الكبير، بأحداث تشويقية»، مشيداً بأداء «مربوحة»، أو رحمة أحمد، خلال الـ30 حلقة من المسلسل، إضافة إلى أن استعانة المخرج أحمد الجندى ببعض ضيوف الشرف خلال المسلسل، أعطى للعمل حبكة درامية أقوى وزاده قوة.