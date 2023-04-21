أسامة الأزهري: مصر صانعة الحضارة والوافدين إليها يتعلقون بوجدانها

كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن مدى تأثير مصر على العالم من خلال الأزهر الشريف، قائلا: «إن مصر صانعة الحضارة، وهي التي صدرت الإسلام لكل بلاد الدنيا».

مصر صانعة الحضارة

وأضاف «الأزهري»، خلال لقائه ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمُذاع عبر فضائية دي إم سي وقناة الناس، مساء اليوم الجمعة، أن مصر هي التي تربعت على كرسي الأستاذية عبر 1400 سنة من تاريخ المسلمين دون منازع، موضحًا أن مصر قامت بواجب الإكرام والاستفادة والتعليم والصبر والاستيعاب والبناء والرصف والمعمار والنسج لعشرات ومئات الشخصيات على مدى القرون بمنتهى الكرم.

التعلق بالوجدان المصري

وأشار إلى أن الوافدين يأتون من أقصى بلاد الدنيا ليقيم بمصر، فتظل دائرة الأسرة معلقة بالوجدان بها، لأن الأب والأم والأشقاء والعم والعمة مهموم في مصر بسبب تعليم مصر لأبنائهم.