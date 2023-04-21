إيبارشيات الكرازة المرقسية تهنئ المحافظين بعيد الفطر «صور»

تقدم عدد من أساقفة ومطارنة إيبارشيات الكرازة المرقسية بالتهنئة للمحافظين والمسؤولين في المحافظات التابعة لها الإيبارشيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسلط المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضوء على تلك الزيارات من خلال بيانات رسمية عبر الصفحات الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أسقف شبين القناطر يهنئ محافظ القليوبية بعيد الفطر

زار الأنبا نوفير، أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية أمس الأول مبنى محافظة القليوبية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وكان في استقباله والوفد المرافق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين أمس استاد المنصورة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقباله والوفد المرافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار «صليب» والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن، لتقديم التهنئة للواء مروان حبيب مدير الأمن وقيادات المديرية، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

وزار الأنبا صموئيل، أسقف إيبارشية طموه، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية أمس مبنى محافظة الجيزة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان في استقباله والوفد المرافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

مطران سوهاج يهنئ المسؤولين بالمحافظة بعيد الفطر

وزار أصحاب الأنبا باخوم، مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج والأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم ووفود من كهنة وأراخنة إيبارشيات البلينا وطهطا وسوهاج وطما ورهبان الديرين اليوم مبنى محافظة سوهاج وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان في استقبال الأحبار والوفود المرافقة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ونواب البرلمان عن المحافظة ، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية .

كما زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

أسقف الوادي الجديد يهنئ المحافظ والمسؤولين بعيد الفطر

وزار الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، وبرفقته وفد من كهنة الإيبارشية اليوم مبنى محافظة الوادي الجديد وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان في استقباله والوفد المرافق اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار الأنبا مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد أبو الليل مدير الأمن وقيادات المديرية حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد .