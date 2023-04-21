معلومات عن الجزائري المفرج عنه في جوانتانامو

أفادت الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها أفرجت عن جزائري كان محتجزًا في معتقل جوانتانامو العسكري بجزيرة كوبا، وجرى ترحيله إلى بلاده، وأمضى هذا الرجل أكثر من عشرين عامًا في المعتقل، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، نقل الجزائري سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش، الذي كان محتجزًا في معتقل جوانتانامو لأكثر من عشرين عامًا، إلى الجزائر بعد صدور قرار رسمي بإطلاق سراحه، وبذلك ينخفض عدد المعتقلين في جوانتانامو إلى 30 معتقلاً فقط، وأشارت الوزارة، إلى أنه لم يعد هناك حاجة للإبقاء على باكوش قيد الاعتقال بسبب عدم تمثيله لأي خطر على أمن الولايات المتحدة.

من هو باكوش؟

تم القبض على سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش في عام 2002 في مدينة فيصل أباد بباكستان، خلال حملة اعتقالات نفذتها الولايات المتحدة لمئات من نشطاء تنظيم القاعدة ومقاتليه بزعم تورطهم في الهجمات التي نفذها التنظيم في 11 سبتمبر 2001.

وعلى الرغم من أنه لم يكن أكثر من مقاتل بسيط في التنظيم ولم يكن مرتبطًا بأي من الهجمات، إلا أن الجيش الأمريكي احتجزه في سجن القاعدة العسكري في جوانتانامو بكوبا لأكثر من عشرين عامًا.

وبعد صدور قرار رسمي بإطلاق سراحه، تم نقل باكوش إلى الجزائر، وبذلك يبقى في جوانتانامو 30 معتقلاً فقط، ومن بينهم 16 معتقلاً مؤهّلين للإفراج عنهم بمجرد العثور على دول مستعدة لاستقبالهم، لتنهي بذلك الولايات المتحدة عقدًا من الزمن على الاحتجاز غير المشروع لمقاتلين في جوانتانامو خارج نظام العدالة الأمريكي.