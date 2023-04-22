12 وظيفة شاغرة في شركة بالعاشر من رمضان بمرتبات 4 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات بمناسبة افتتاح فرع جديد للشركة بمدينة العاشر من رمضان.

ويبدأ موعد التقديم للوظائف يوم الأربعاء المقبل، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.

الوظائف المتاحة

- مدير فرع، يشترط الخبرة في نفس المجال.

- محاسب فرع.

- مسئول استلامات FMC.

- مراقب مخزون.

- رئيس قسم مبيعات الموبيليا.

- بائع «أدوات منزلية - أجهزه كهربائية - مفروشات - لعب أطفال - موبايلات».

- مشرف كاشير.

- موظف خدمة عملاء.

- كاشير.

- مراقب كاميرات.

- موظف أمن.

- عمال تحميل وخدمات ونظافة.

الشروط الأساسية

- خريجون فقط (جميع المؤهلات).

- موقف واضح من التجنيد.

- لا يزيد السن أثناء التقديم عن 39 عاما.

المميزات والحقوق

- مرتبات مجزية لا تقل عن 3 آلاف جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، حسب كل وظيفة ومستوى الخبرة.

- حوافز شهرية.

- حوافز بيع يومية.

- إجازات سنوية ورسمية.

- استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير.

- زيادات سنوية ومنح ومكافآت.

- تأمين صحي واجتماعي.

وللتقدم للوظيفة يتم ملء الاستمارة التالية هـنـا والذهاب مباشرة إلى عنوان العمل في المجاورة 10 بالحي الأول في مدينة العاشر من رمضان.