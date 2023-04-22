8 مدن ضمن الأقل درجات حرارة في ثاني أيام العيد.. و5 الأدفأ

ترتفع درجات الحرارة بطقس اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على عدة محافظات متخطية الـ39 درجة مئوية، بينما تظل الأجواء معتدلة على باقي الأنحاء، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

حيث تسجل 5 مدن، أعلى درجات حرارة، بين 35 و39 درجة مئوية للعظمى، في طقس شديد الحرارة نهارًا، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 18 و22 درجة مئوية، في طقس معتدل إلى مائل للبرودة ليلا.

وتسجل 8 مدن أخرى، أقل درجات حرارة لتصبح أكثر المدن برودة بطقس ثاني أيام العيد بدرجات حرارة بين 22 و23 درجة مئوية للعظمى، ومن 10 لـ15 مئوية للصغرى.

طقس المدن الدافئة ثاني أيام العيد

ترتفع نسبة الرطوبة بطقس ثاني أيام العيد، مع سطوع الشمس نهارًا، ونشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية وانعدام نسبة فرصة سقوط الأمطار على أي منها.

درجات الحرارة ثاني أيام العيد

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، و المدن الأكثر برودة بطقس اليوم ثاني أيام عيد الفطر 2023 المبارك، وهي كالتالي:

المدن الأكثر حرارة بطقس ثاني أيام العيد

- أسوان 39 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

- أبو سمبل 37 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 35 درجة للعظمى، و 19 درجة للصغرى.

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و 21 درجة للصغرى.

- قنا 35 درجة للعظمى، و 20 درجة للصغرى.

المدن الأكثر برودة بأول أيام العيد

العريش 23 درجة للعظمى، و12 درجة للصغرى.

بورسعيد 23 درجة للعظمى، و14 درجة للصغرى.

السلوم 23 درجة للعظمى، و12 درجة للصغرى.

- رفح 22 درجة للعظمى، و13 درجة للصغرى.

مطروح 23 درجة للعظمى، و15 درجة للصغرى.

- كاترين 23 درجة للعظمى، و10 درجات للصغرى.

- بورسعيد 21 درجة للعظمى، و 13 درجة للصغرى.

- دمياط 21 درجة للعظمى، و14 درجة للصغرى.