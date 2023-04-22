شروط الحصول على شقة «تمويل عقاري» من البنك الأهلي.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الإسكان بدء حجز شقق الإعلان الرابع «سكن لكل المصريين 4»، في غضون 8 أيام، للحصول على شقة من خلال التقدم لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق الإسكان الاجتماعي

وحدد صندوق الإسكان موعد حجز الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين 4 وهو الاعلان الرابع، وتبدأ عمليات حجز الشقق لمتوسطي الدخل في 30 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل، لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل

شقق متوسطي الدخل سكن لكل المصريين 4

وفى نفس الوقت أعلن البنك الأهلي المصري شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري وذلك من خلال مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

ووفقا لبيان البنك الأهلي المصري، نُشر على موقعه الرسمي، يصل حد التمويل العقاري إلى 80% من قيمة الشقة فيما يقوم العميل بسداد 20 % من ثمن الوحدة.

شروط التمويل العقاري للشقق من البنك الأهلي المصري

-أن يكون صاحب الطلب مواطن مصري الجنسية.

-محل الإقامة الدائم جمهورية مصر العربية.

- ألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يزيد عن 60 عاما بنهاية مدة القرض.

- فترة سداد القرض تصل إلى 20 و30 عاما وفقا لأحدث مبادرات التمويل العقاري.

- سعر الوحدة السكنية المراد تمويلها يتم تحديده من قبل صندوق الإسكان لمحدودي الدخل.

- الدخل الشهري لصاحب الطلب وأسرته في حدود المعلن عنه من الصندوق.

- يجب ألا يكون المستفيد سبق له الحصول على شقة ضمن المبادرات أو زوجته.

- ألا يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية ولو منقولة بالميراث.

وبالنسبة للموظفين أكد البنك الأهلي المصري في بيانه أنه بالنسبة للموظفين يجب عدم بلوغ سن المعاش بانتهاء فترة التمويل الشقة.