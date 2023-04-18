نتيجة التقديم لحجز وحدات سكن لكل المصريين 3.. إليك طرق معرفة النتيجة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة يفي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم تمويل القرار، عن فرز ملفات كل من تقدم لحجز وحدات سكنية في المبادرة الرئاسية الثالثة سكن لكل المصريين 3، لكل المواطنين من منخفضي الدخل ومتوسطي الدخل، ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص بوابة «الوطن» على تقديمه نوافيكم في السطور التالية، طرق معرفة نتيجة التقديم لحجز وحدات سكن لكل المصريين 3.

نتيجة التقديم لحجز وحدات سكن لكل المصريين 3

ووفقًا أوضحه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نستعرض طرق معرفة نتيجة التقديم لحجز سكن لكل المصريين 3، وهي على النحو التالي:

1- استعمال الرقم القومي من خلال الرابط الإلكتروني التالي، https://cservices.shmff.gov.eg/Complaints، فمن خلاله يستطيع أي مواطن سابق الحجز له الاستعلام عن النتيجة.

2- بتكلفة قدرها 3 جنيهات، يمكن إرسال المتقدم للحصول على وحدة سكنية في سكن لكل المصريين 3 رسالة نصية تتضمن الرقم القومي للشخص المتقدم على الرقم 1124.

3- اتصال الشخص المتقدم للحصول على وحدة سكنية في سكن لكل المصريين 3 على الأرقام التالية، 1188 – 5777 – 5999 من خلال الهاتف المحمول، أو من أي خط أرضي على الرقم 0900071117.

4- القيام بزيارة مكتب خدمة المواطنين الماكث في وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية بهدف الاستفسار عن نتيجة سكن لكل المصريين 3.

سكن لكل المصريين 3

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن لمعرفة نتيجة سكن لكل المصريين 3، ستكون في البداية من خلال إرسال رسالة نصية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الحاجزين للوحدات السكنية والراغبين في معرفة نتيجة التقديم لحجز سكن لكل المصريين 3، الذين تم فرز طلباتهم، منذ يوم الأحد 16 من شهر أبريل الجاري، وتكون هذه الرسائل للأشخاص الذين قاموا بدفع وسداد مقدم جدية الحجز وسجلوا طلباتهم على موقع الصندوق الإلكتروني، كما أنه نتيجة الإجراءات والفرز اللاحقة المتبعة تتضمن من قبل المواطنين؛ سواء الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط أو من لا تنطبق عليهم الشروط.

نتيجة سكن لكل المصريين 3

وأعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بعد المراجعة الأولية لموقف طلبات الأشخاص الذين حرصوا على التسجيل في سكن لكل المصريين 3، للوحدات السكنية المحددة للتسليم الفوري، اكتشف أن هناك 42 مدينة يزداد بها عدد الشقق السكنية المتاحة والمتوفر على أعداد العملاء المتقدمين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية في نتيجة سكن لكل المصريين 3.

استعلام عن حالة الطلب shmff gov eg

ففي حالة الاستعلام عن حالة الطلب shmff gov eg، وقد تم التسجيل للبيانات من قبل، فهذا يمكن من خلال الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفي حالة كون الشخص مستخدم جديد فعليه اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg .

3- إدخال الرقم القومي للشخص صاحب الطلب.

4- إدخال رقم الهاتف المحمول لصاحب الطلب.

5- إنشاء كلمة مرور.

6- تأكيد كلمة المرور.

7- الضغط زر تسجيل، وبهشا الشكل تتم خطوات التسجيل.

صيغة تظلم الإسكان الاجتماعي لغير المقبولين في الاجتماعي

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن صيغة التطلم في حالة عدم القبول في نتيجة الوحدات السكنية ضمن مبادرات سكن لكل المصريين في الإسكان الاجتماعي وهي كالآتي:

السادة/ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

مقدمة/ ----------------

متقدم بالإعلان رقم "كذا" بمدينة/ ----------------

وتم رفضي بسبب/ -------------------

أرفق لسيادتكم مع هذا التظلم المستندات التي تم رفضي بسببها بعد إتمام تصحيحها ورفعها على موقع الصندوق ولسيادتكم جزيل الشكر.\

مقدمة من/ ----------------

رقم قومي/ --------------------

خطوات تقديم تظلمات شقق الإسكان الاجتماعى

1- إدخال الرقم القومي للمتقدم.

2- تقديم التظلم من خلال زيارة الرابط الالكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg/complaints

3- استيفاء المتقدم البيانات والمستندات اللازمة للتقديم.

4- الضغط على كلمة إرسال.

5- دراسة الصندوق للتظلم ومراجعة البيانات المطلوبة.

وكشف الصندوق أنه يستقبل الطلبات إلكترونيًا فقط، وليست من خلال أي وسائل آخرى، بشرط أن يكون مرفقاً به المستندات المطلوبة، ليدرس الصندوق التظلم المرسل ويراجع المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي.