مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر في حادثي سير متفرقين بمركزي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى الخارجة والداخلة، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شخصين في حادث

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا في أول وثاني أيام عيد الفطر، بمصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «الداخلة - الجديدة» بمحافظة الوادي الجديد، ما أسفر عن مصرع محمد طلعت محمد، 21 سنة، وإصابة شقيقه، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام، وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

انقلاب دراجة نارية

كما لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية بمحافظة الوادي الجديد، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد بلاغا يفيد وقوع حادث سير بمدينة الخارجة بجوار المعهد الديني التابع لمحافظة الوادي الجديد.

وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى محمد شحاتة هدية، مقيم الخارجة، كان يستقل دراجه نارية واختلت عجلة القياده بيده، ما أسفر عن انقلابها ومصرعه، وتم نقل جثته إلى مشرحة الخارجة تحت تصرف جهات التحقيق.

تحررت المحاضر اللازمة عن الحادثين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.