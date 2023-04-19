مدير منصة تداول: تراجع الذهب 10 جنيهات اليوم بسبب صعود الدولار عالمياً

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعًا هامشيًا خلال تعاملات اليوم، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وبفعل استعادة الدولار لبعض مكاسبه، ووسط بحث المستثمرين عن مؤشرات حول توجهات سياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماع مايو المقبل.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2390 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 33 دولارًا، لتسجل مستوى 1973 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2732 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2049 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1594 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 19120 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 90 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2310 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، وارتفعت الأوقية بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1996 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات.