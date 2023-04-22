موعد صرف معاشات شهر مايو بزيادة 15%.. بعد إجازة العيد

تزامنا مع قرب نهاية شهر إبريل الجاري، ينتظر المستفيدون من المعاشات، موعد صرف معاشات شهر مايو المقبل، دون تبكير لصرف المعاشات، وفقا لما أعلنته الجهة المعنية مؤدة أن عملية الصرف تبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بأيام.

موعد صرف معاشات شهر مايو بزيادة 15%

وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف معاشات شهر مايو سيكون بداية شهر مايو المقبل، وتحديدا يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023، أي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بأيام معدودة.

وأوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف معاشات شهر مايو بزيادة 15 %، أي بحد أدني 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، وذلك لإجمالي 11 مليون مواطن مستفيد من المعاشات.

طرق صرف معاشات شهر مايو بزيادة 15%

ووفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية، هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها صرف معاشات شهر مايو بالزيادة المقررة بنسبة 15 %، وتتمثل هذه الطرق في:

- منافذ البريد.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- منافذ شركة فوري.

- ماكينات الصرف الآلي.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أتاحت إمكانية تقديم طلب معاش استثنائي أو تحسين المعاش للظروف الصحية أو الاجتماعية، للعاملين السابقين في الحكومة، والعاملين بشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، وذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات.