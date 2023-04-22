حملات موسعة لرفع الإشغالات وفتح الشوارع والميادين الرئيسية بحي أول طنطا

قامت الأجهزة التنفيذية بحي أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر، بحملة مكبرة لإعادة فتح شارع المستشفيات الجامعية التابع لجامعة طنطا والمؤدي لمجمع كليات الجامعة والشهير باسم شارع نجاتي.

تيسير الحركة المرورية

جاء ذالك بعد أن تم إغلاقه من قبل الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة والبلدورات الأسمنتية الأمر ما يعيق حركة دخول المرضى للمستشفيات وكذلك طلاب جامعة طنطا أثناء توجههم لمجمع الكليات الطبية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار رؤساء المدن والأحياء في أعمالهم خلال فترة إجازات عيد الفطر لمتابعة رفع الإشغالات والمخالفات من الشوارع.

وتشكلت حملة مكبرة برئاسة ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، بالتنسيق مع شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية، وضمت أقسام الإشغالات والنظافة والمرافق بالحي ورخص المحلات وتم الاستعانة بعدد من اللوادر العملاقة لرفع كافة الإشغالات بشارع نجاتي من أكشاك مخالفة وعربات الباعة الجائلين وكتل أسمنتية وفروشات ومظلات مخالفة متعدية على حرم الطريق ورفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات وإعادة تمهيده أمام الحركة المرورية وسير المواطنين.

رفع القمامة وتقليم الأشجار

وقال ممدوح النجار إنه تم رفع كافة الإشغالات والمخالفات الموجودة بالشارع من الأتربة والبلدورات وكذلك تقليم جميع الأشجار بالشارع وصيانة أعمدة الإنارة بالشارع وإصلاحها.

وأشار «النجار» أنه تم تحرير 4 محاضر ورفع عدد 32 إشغالا و18 بلدورة وتقليم 8 أشجار، ويضم شارع المستشفيات الجامعية عددا من المنشآت والمراكز الطبية ومركز أورام طنطا، وكذلك يعد الطريق الرئيسي لمجمع الكليات الطبية بجامعة طنطا الذي يضم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وقاعات المجمع الطبي بجامعة طنطا يتردد عليه آلاف الطلاب يوميا.

وتعد تلك الحملة المكبرة هي الثالثة من نوعها خلال عدة أيام التي تقوم بها أجهزة حي أول طنطا بمحافظة الغربية، حيث تم مؤخرا تنظيم حملة نظافة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، وذلك للحفاظ على نظافة محيط المسجد كونه من المعالم الأثرية والسياحية التي يتردد عليها الزائرون يوميا.

كما تم إعادة فتح شارع البورصة بمدينة طنطا، أحد أقدم الشوارع التجارية بالمدينة، وتطهيره من الباعة الجائلين والإشغالات.