أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لاستقبال المواطنين بالمتنزهات في العيد

واصلت أجهزة المدن الجديدة، استقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بالمتنزهات العامة، والحدائق الميادين، ولم تسجل غرف الطوارئ المركزية أية مخالفات حتى الآن، وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة واصل حملاته لضبط الشارع، وضبط أعمال المخالفات البنائية بالمدينة، مؤكداً ضرورة وضع ملصق بإعلان المخالفة ليتم توجيه المواطن للجهاز لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة نحو إزالة المخالفة وإعادة الشيء لأصله.

أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها للقضاء على العشوائيات

وفى سياق متصل شدد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، على ضرورة رصد المخالفات بالمدينة، والعمل على إزالتها، والعمل على نظافة المتنزهات العامة بالمدينة لاستقبال المواطنين خلال ثاني أيام العيد.

وواصل المهندس أحمد مكي مساعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، جهوده لتوفير أقصى سبل الراحة للمواطنين، بالمتنزهات العامة وشارع مصر، حيث تم توزيع عدد كبير من الأشجار المتنوعة على الميادين الرئيسية، والمتنزهات العامة وفي مقدمتها متنزه أهل مصر، والمداخل الرئيسية، لتجميل المدينة، وإعادة المظهر الحضاري لها.

الدكتور عاصم الجزار: رفع حالة التأهب القصوى بجميع أجهزة المدن الجديدة

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، شدد على ضرورة رفع حالة التأهب القصوى بجميع أجهزة المدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة للمنتزهات والحدائق العامة، لمنع أي حالات مخالفات خلال إجازة أيام العيد.

كما شدد على ضرورة تنفيذ إزالات فورية لمخالفات المباني في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتعاون مع أجهزة الوزارة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها بالمدن الجديدة.