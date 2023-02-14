رئيس شركة العاصمة الإدارية لقناة الحياة: ربط الوزارات بنظم تحول إلكتروني جديدة

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن انتقال الحكومة للعاصمة هدفه تقديم خدمات حديثة وفقا للتحول الرقمي، لافتا إلى أن الوزارات ستتواصل مع بعضها البعض من خلال شبكة الإنترنت لتختفى ظاهرة الجوابات والأوراق بين الجهات الحكومية.

أرشيف إلكتروني لكل وزارة

وأوضح «عباس» في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية الحياة، أن التحول الرقمي يتضمن أرشيف إلكتروني لكل وزارة، وهناك مايقرب من 190 مليون وثيقة جرى تحويلها للنظام الإلكتروني، لافتا إلى أن هناك جدول زمني لنقل الوزارات وتسليم مقرتها الجديدة في العاصمة وربطها بالنظم الإلكترونية الحديثة.

العاصمة الإدارية

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة إلى أن هناك مراجعة أمنية للبرامج المتسخدمة في الوزارات ومتابعة أمنية دقيقة للتأكد من عدم وجود ثغرات يمكن اختراقها، موضحا أن العاصمة الإدارية مدينة ذكية بمعنى الكلمة تتضمن كل أنواع البنية التكنولوجية، وهي اشتراطات أساسية في بناء المباني وربطها بشبكة تحكم مركزية لمتابعة المدينة على مختلف الاتجاهات.

الإنشاءات المقررة في العاصمة

وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المطورين الذين يعملون في العاصمة الإدارية تتوفر لهم جميع الخدمات في الإنشاءات المقررة في العاصمة، ومازال هناك إقبالا كبيرا من المطورين العقاريين، ولدينا طلبات يومية من شركات ترغب في الاستحواذ على أراضي خدمية وسكنية وصناعية يجرى التصريح بها قريبا.