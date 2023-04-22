أمطار رعدية على بعض المناطق غدا.. اعرف حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

تتغيَّر حالة الطقس غدا، استمرارا لسلسلة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ عدة أسابيع، حيث كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد الذي يوافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى توقعاتها بسقوط أمطار على بعض المناطق.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة ليلا على كل الأنحاء، كما تبقى الأجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

سقوط أمطار غدا

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 28 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 31 - 17

- العريش 24 - 12

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 28 - 15

- نخل 28 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 28 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 31 - 15

- المنيا 30 - 15

- أسيوط 31 - 16

- سوهاج 33 - 18

- قنا 34 - 19

- الأقصر 39 - 21

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 40 - 21