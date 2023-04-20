تحذيرات الأرصاد للعائدين من إجازة العيد.. سقوط أمطار وهبوب رياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود ظواهر جوية، تتطلب من المسافرين والحاصلين علي إجازة عيد الفطر المبارك، الذين يستقلون المواصلات أو عن طريق سياراتهم الخاصة، بتوخي الحذر خلال القيادة او استقلال المواصلات العائدين من إجازة عيد الفطر المبارك، غداً الجمعة أول أيام العيد، وفقاً للحسابات الفلكية.

تحذيرات الأرصاد للعائدين من إجازة العيد

يشهد الطقس بداية من ثالث يوم العيد، المقرر فلكياً الأحد القادم، تقلبات جوية متمثلة، في حدوث الظاهرة الجوية الأولى التى تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وهى توافر الفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على عدد من المحافظات والمناطق، جنوب سلاسل جبال البر الأحمر، وجنوب سيناء على فترات

وتحذر الأرصاد الجوية، وإدارات المرور، قائدي السيارات، فى مثل هذه الأجواء من تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، باستخدام المساحات بشكل مستمر، وتهدئة السرعة إلى ما يتناسب، مع شدة وكمية الأمطار، وتجنب تخطى السيارات الأخرى إلى بعد التأكد من ملائمة الظروف الجوية

نشاط حركة الرياح على مدار 3 أيام

تحذيرات الأرصاد للعائدين من إجازة العيد، تأتي بسبب نشاط حركة الرياح، فى عدد من المحافظات، ويستمر هذا النشاط، بداية من ثالث يوم العيد، حتى الثلاثاء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث تشهد مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، نشاط لحركة الرياح على فترات، مما يتطلب من العائدين من إجازة العيد، من محافظة إلى أخرى باختيار الملابس المناسبة لطقس المحافظة العائد إليها بعد الإجازة، وفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين عدم تخفيف الملابس، خلال فترة التقلبات الحالية، التى تشهد نشاطا للرياح مع انخفاض فى درجات الحرارة ، ووجود شبورة على الطرق في الساعات الأولى من الصباح.