نقيب الفلاحين: توقعات بانخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة

يُعد الأرز من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، حيث تعتبر زراعته من أهم الأنشطة الزراعية في البلاد، ويشكل الأرز جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي للمصريين، وبالنظر إلى أهمية هذا المحصول فإنه يتم تداوله بشكل واسع في الأسواق المصرية، وتشهد أسعار الأرز في السوق المصرية تقلبات مستمرة، ويتأثر ذلك بعدة عوامل، مثل حجم الإنتاج والتوزيع والطلب المحلي والعالمي، وأسعار المحاصيل الزراعية الأخرى التي تستخدم في عملية الإنتاج.

وتتوفر في السوق المصرية أنواع مختلفة من الأرز، مثل الأرز الطويل الحبة والأرز القصير الحبة والأرز الأبيض والأرز الأسمر وغيرها، ويتم تصنيف الأرز بناءً على درجة جودته وحجم حبته ونوعيته، ويتم تحديد أسعار الأرز بناءً على هذه المعايير، ويعتبر الأرز المصري من أعلى الأنواع المصدرة في العالم، حيث يتم تصدير الأرز المصري إلى العديد من الدول حول العالم.

نقيب الفلاحين: الأرز يشهد إقبالا كثيفا على الشراء باعتباره سلعة أساسية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأرز تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الوقت الحالي بعدما شهدت حالة من التذبذب خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الأرز منذ بداية رمضان من قبل المواطنين باعتباره سلعة أساسية على الموائد بالإضافة إلى أننا في نهاية موسم الارز، حيث تبدأ زراعته في شهر مايو.

وأوضح أبوصدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 24 ألفا إلى 26 ألف جنيه للطن حسب نوع الحبة ونسبة الكسر الموجودة بالأرز، بينما يتراوح سعر طن شعير الأرز ما بين 18 ألفا إلى 21 ألف جنيه.

وأضاف أبوصدام، أن لدى مصر كمية كبيرة من الأرز ولا يوجد أي نقص، كما أن استيراد الدولة للأرز لا يحدث إلا لعمل توازن في الأسواق لا غير، فمصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، لافتا إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة مع زيادة نسبة الأراضي المزروعة، حيث يبقى في الأرض حوالي 120 يوما ثم يتم حصاده.