«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للأرض تحت شعار «حان الوقت للطبيعة»

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية بـ«اليوم العالمي للأرض»، تحت شعار «حان الوقت للطبيعة» من أجل حماية كوكبنا وإيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، الذي يهدف إلى نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، إذ أكد مدير المديرية في بيان له، أهمية دور المدرسة في نشر الثقافة البيئية من خلال تعليم الطلبة أهمية الأشجار وكيفية زراعتها، التي تسهم بدورها في تحسين المناخ، وكذلك الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وإعادة تدوير المخلفات عن طريق عقد اللقاءات والندوات التوعوية والتثقيفية للطلبة وعمل مسابقات لتحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار.

تنظيم عدة احتفالات اجتماعية وأسرية

ويعتبر يوم الأرض العالمي احتفال سنوي يحتفل به كل سكان كوكب الأرض، ويوافق هذا اليوم 22 أبريل من كل عام، ويتم فيه تنظيم عدة احتفالات اجتماعية وأسرية، كما يتم تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات والأنشطة المدرسية، والكثير من الخدمات في كل بلاد العالم احتفالاً بيوم الأرض.

ويوافق اليوم العالمي للأرض الاعتدال المناخي لفصل الربيع، واقترح هذا اليوم السيناتور الأمريكي «غايلورد نيلسون».